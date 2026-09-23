Dört büyükler üç kulübü zengin etti! 14 futbolcu için tam 222 milyon euro ödediler

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Süper Lig’in transfer bilançosu istikrarlı bir şekilde her yıl açık veriyor. Görünen o ki vermeye de devam edecek. Her transfer döneminde milyonlarca Euro harcayıp onlarca futbolcu getiren kulüplerimiz, buna karşın çok az oyuncuyu ihraç edip gelir elde edebiliyor. Transfer harcamalarının yüzde 80’lik bölümünü ‘4 büyükler’ diye tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un gerçekleştirdiği de başka bir gerçek.

Peki, “4 büyükler futbolcu ithal ederken en çok hangi kulüplere para ödedi, kimleri zengin etti?” Bu sorunun cevabını öğrenmek için Transfermarkt kayıtlarından son 5 yılın harcamalarını inceleyip, bonservis veya kira bedeli olarak en fazla ödeme yaptığımız kulüpleri belirledik.

NAPOLI'YE 83 MİLYON EURO!

Listenin birinci sırasında, herkesin tahmin edeceği üzere ‘Victor Osimhen farkıyla’ Napoli yer alıyor. 4 büyükler, İtalyan ekibinden son 5 yılda tam 83 milyon euroluk transfer yaptı.

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Galatasaray’ın 75 milyon Euro’luk rekor bonservis ücreti ödediği Osimhen’in dışında, sarı kırmızılıların geçen sezon 2 milyon Euro’ya kiraladığı Noa Lang ve Fenerbahçe’nin bu yaz 6 milyon Euro’ya satın aldığı Romelu Lukaku, Napoli’den geldi.

BENFICA'YA 78.5 MİLYON EURO!

İkinci sırada, 4 büyüklerin son 5 yılda en fazla (6) futbolcu aldığı Benfica bulunuyor.

Beşiktaş’ın Gedson Fernandes’i (16 milyon Euro), Orkun Kökçü’yü (30 milyon Euro) Joao Mario’yu (2 milyon Euro), Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu (22.5 milyon Euro), Trabzonspor’un Sidny Cabral’ı (7 milyon Euro) satın aldığı ve Galatasaray’ın Haris Seferovic’i 1 milyon Euro’ya kiralık getirdiği Portekiz ekibine son 5 yılda 78.5 milyon Euro ödendi.

MARSILYA'YA 65.5 MİLYON EURO!

Marsilya özellikle Fenerbahçe’ye sattığı futbolculardan elde ettiği gelir sayesinde listenin üçüncü sırasına yerleşti.

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Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder (15 milyon Euro), Luan Peres (5.23 milyon Euro), Bartuğ Elmaz (1.4 milyon Euro) ve Mason Greenwood (39 milyon Euro) için Fransız ekibine toplam 60 milyon 630 bin Euro ödemeyi taahhüt etti. Beşiktaş da geçtiğimiz şubat ayında Amir Murillo’yu 5 milyon Euro’ya satın aldı.

4 BÜYÜKLER SON 5 YILDA TRANSFERDE EN ÇOK HANGİ KULÜPLERE KAZANDIRDI?

FENERBAHÇE

Marsilya: 60.63

Lazio: 28

Benfica: 22.5

BEŞİKTAŞ

Benfica: 48

Arsenal: 18

Wolverhampton: 18

GALATASARAY

Napoli: 77

Milan: 44

Monaco: 31.77

TRABZONSPOR

Midtjylland: 32

Shakhtar Donetsk: 12

Vitoria Guimaraes: 11.5