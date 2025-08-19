Dorgeles Nene, resmen Fenerbahçe'de!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı - lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Malili millî oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg kulübü ile anlaşmaya vardı.



22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Dorgeles Nene’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

DEVİN ÖZEK: BİZE ÇOK ŞEY KATACAK

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklama yapan Futbol Direktörü Devin Özek, “Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.” açıklamasında bulundu.

NENE: "MOURINHO BÜYÜK BİR FIRSAT"





Dorgeles Nene ise duygularını, “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum.” sözleriyle ifade etti.

Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı duyduğu heyecanı ise Nene, “Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım.” şeklinde açıkladı.



Son olarak Fenerbahçe taraftarına seslenen Dorgeles Nene, “Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz.” diye konuştu.

PERFORMANSI

2021 yılının Ocak ayında imza attığı Salzburg'ta 49'ü geçtiğimiz sezon olmak üzere 88 maçta forma giydi ve 22 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.