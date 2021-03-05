Doom, ilk dokuz ayda 450 milyon dolar kazandırdı

Doom Serisinin beşinci kurulumu geçtiğimiz 2020 yılının Mart ayında çıkmıştı. Oyun o günden beri oyun içi satın alım işlemi olmaksızın (microtransaction) milyonlarca dolarlık kâr elde etti. Bu durum EA ve Activision gibi oyunculardan kozmetik, aylık üyelik ve battle pass sistemleriyle para kazanan firmalar da göz önünde bulundurulduğunda oldukça büyük bir başarı.

Id Software Ürün Yönetimi Başkanı David Saunders, LinkedIn üzerinden yaptığı ve sonra sildiği bir paylaşımda Doom Eternal’ın ilk dokuz ayda lootbox ve oyun içi herhangi başka bir araç kullanmaksızın 450 milyon dolar gelir elde ettiğini paylaştı.

Konu “microtransaction” olduğunda ise başı bu konuda yasalarla oldukça derde giren EA geliyor. Kendisine açılmış bu davalara rağmen firma, FIFA ve Apex Legends gibi oyunlardan lootbox ve kozmetik gibi yollarla milyonlarca dolar kazandı. Activision’ınn ise aylık üyelik ve kozmetik satışlarından aylık ortalama 1.2 milyar dolar kazandığı ortaya çıkmıştı.

Doom Eternal’In hiçbir “microtransaction”, yani oyun içi alım işlemi olmaksızın elde ettiği gelir ise takdir konusu olarak görülebilir.