DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two Geliyor

Slayer'ın DOOM'da (2016) cehennemi alt etmek için çıktığı yolculuğunun devasa sonuçlar doğuracak sonlanışına kendi gözlerinizle şahit olacaksınız.

Tanrıları inkâr ettiniz ve kadim bir kötülüğü uyandırdınız. Şimdi dört bir yana dağılmış Sentinel ordularını bir araya getirin, cehennemin son kalesini kuşatın, surları aşın ve Karanlık Lord'la yüzleşin. Evrenin ruhunu kurtarmak sizin elinizde.

Yeni Dünyalar

Yepyeni konumlarda cehennem ordularıyla yüzleşin. Antik Sentinel harabeleri ve World Spear'ın kozmik mucizelerinden, içinde gizemli bir geçidin saklandığı tanınmaz haldeki devasa bir Dünya şehrine ve Karanlık Lord'un yüksek kulelerle korunan çok gelişmiş bir teknolojiye sahip olan son kalesine kadar çeşitli mekânları keşfedin.

Yeni Görevler

Güçlü Armored Baron, korkusuz Stone Imp, zehirli Cursed Prowler ve öldüğü zaman yakınındaki diğer iblislere güç veren yeni zombi Screecher gibi daha önce hiç görmediğiniz iblislerle savaşmaya hazır olun.

The Ancient Gods 2. Bölüm, DOOM Eternal Deluxe Edition ve DOOM Eternal Birinci Yıl Bileti'nin bir parçasıdır. Tek başına da satın alınabilecek.