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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Donk: "Bizim sahada olduğumuza bakmayın"

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Donk: "Bizim sahada olduğumuza bakmayın"
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde attığı golle skoru 1-1 yapan Ryan Donk, ilginç bir rekorun da sahibi oldu.
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Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.

Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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