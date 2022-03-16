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Dominik'te Sergen Yalçın sürprizi!

#Sergen Yalçın#Dominik#Beşiktaş
Dominikte Sergen Yalçın sürprizi

Beşiktaş'ta sezon ortası teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın Dominik'te olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan, bu sezonun ortasında görevinden ayrılan Sergen Yalçın, Dominik'e gitti.

Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sergen Yalçın, Tv8’de yayınlanacak Survivor Birleşme Partisi’ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacağı iddia edildi.

Dominikte Sergen Yalçın sürprizi

YOLLAR AYRILDI AMA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilgisi sonrasında siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takıma dönmesi yönünde yorumlar paylaşırken eski hakem Ahmet Çakar da "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yapmıştı.

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#Sergen Yalçın#Dominik#Beşiktaş

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