Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho itirafı: En son giden o oluyor | Sokakta bile anlayabiliyorum

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla beğeni toplayan kaleci Dominik Livakovic, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan basınından Vecernji'ye özel bir röportaj veren deneyimli file bekçisi; Jose Mourinho, şampiyonluk baskısı ve takım arkadaşlarıyla olan iletişimi hakkında konuştu.

Livakovic'in sözleri şu şekilde:

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BİR ONUR"

"Jose Mourinho'nun kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var, tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur"

"ŞEHİRDE DOLAŞIRKEN BİLE GÖREBİLİYORSUNUZ"

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"Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz"

"ALIŞMAM BİRAZ ZAMAN ALDI"

"Maça gelip bunu yerinde hissetmelisiniz. Taraftarımız özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten iyi biliyor. Stadyum gerçekten gürültülü oluyor. Başlangıçta buna alışmam biraz zaman aldı. Stadın ağzına kadar dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız oluyor. Takım arkadaşınla sahada iletişim kurmak güçleşiyor. Uzaktan arkadaşına sesini duyurmak zor bir hale geliyor."

"DZEKO, TADIC, KOSTIC..."

"Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz."

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"KARAKTERİMİN BİR PARÇASI"

"En stresli anlarda soğukkanlı görünüyor olmam sanırım karakterimin beni sakinleştiren bir parçası."

"MENTAL OLARAK DA ZOR AMA..."

"Çok fazla maç var, özellikle Avrupa'da üç günde bir oynayan bir kulüpte ve de milli takımda da oynuyorsanız... Sadece fiziksel değil mental olarak da zor, çok fazla seyahat oluyor. Dayanacağız elbette."