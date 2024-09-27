Dominik Livakovic, Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor!

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Galatasaray yenilgisinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Union St. Giloise’yı seyircisi önünde mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe’de Belçika ekibi karşısında en dikkat çeken isimlerin başında Dominik Livakovic geldi. Rakibin dönen topunda gelen golde müdahale şansı bulunmayan Hırvat eldiven biri penaltıdan olmak üzere yaptığı 5 kurtarışla sarı lacivertlilerin galibiyetinde büyük rol oynadı.

İlk haftanın en iyileri içinde

Öyle ki UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Maccabi Tel Aviv’den Mispati 7 kurtarışla zirveye çıkarken 5 isim (Kotarski, Haikin. Tzolakis, Boumann, Provedel ) 6 kurtarışa imza attı. Livakovic de Beşiktaş kalesini koruyan Mert Günok’un da aralarında yer aldığı 5 (Petterson, Unnerstall, Vicerio) kaleciyle en çok kurtarış yapanlar arasında yer almayı başardı. 29 yaşındaki kaleci bu sezon Avrupa’da çıktığı 5 maçta toplamda 17 kurtarışa (maç başı 3.4) imza attı.

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Ligde de Muslera ile 2. sırada

Dominik Livakovic ayrıca bu sezon ligde 6 maça çıkan takımlar arasında maç başına en az gol yiyen 3 kaleciden biri. 1. sırada 6 karşılaşmada 3 gole izin veren Samsunsporlu Okan Kocuk yer alırken Livakovic, Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera ile birlikte 5 gol ve maç başı 0.8 ortalama ile 2. sırayı paylaşıyor. Fenerbahçe cephesinde ise bu durum oldukça normal karşılanırken kulüpten yapılan yorumda “Livakovic zaten bu. Biz potansiyelini biliyorduk. Kendini buldu” denildi.