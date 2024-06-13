Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi

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Milletler Ligi’nde üçüncü haftaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'a set sayısı vermedi ve 3-0 galibiyetle ayrıldı. Tayland karşılaşmasında aldığı galibiyetle puanını 21’e yükselten Ay-yıldızlılar genel tabloda 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bugün ise Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında performans sergileyecek. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Tayland, ABD, Güney Kore, Sırbistan ve Almanya maçlarını peş peşe kazanan Filenin Sultanları bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TARİHLERİ

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya