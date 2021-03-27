Dominic Calvert-Lewin'in tekmeliği çok konuşuldu! Nokia 3310...

San Marino karşısında İngiltere'nin iki golünü atan Everton'un golcüsü Calvert-Lewin'in tekmelikleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Calvert-Lewin'in tekmelik olarak Nokia'nın efsane telefonu 3310 kullandığı yönünde yorumlar yapıldı.

Yapılan binlerce yorum sonrası Twitter'dan 'Merak edenler için, tekmelik olarak bunları kullanıyorum' yazıp, İngiltere'nin ünlü bir bisküvisinin fotoğrafını paylaştı.

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