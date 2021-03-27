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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Dominic Calvert-Lewin'in tekmeliği çok konuşuldu! Nokia 3310...

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Dominic Calvert-Lewin'in tekmeliği çok konuşuldu! Nokia 3310...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino'yu 5-0 mağlup eden İngiltere'de iki gol atarak yıldızlaşan Dominic Calvert-Lewin, golleri dışında tekmelikleriyle de çok konuşuldu.

San Marino karşısında İngiltere'nin iki golünü atan Everton'un golcüsü Calvert-Lewin'in tekmelikleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Calvert-Lewin'in tekmelik olarak Nokia'nın efsane telefonu 3310 kullandığı yönünde yorumlar yapıldı.

Yapılan binlerce yorum sonrası Twitter'dan 'Merak edenler için, tekmelik olarak bunları kullanıyorum' yazıp, İngiltere'nin ünlü bir bisküvisinin fotoğrafını paylaştı.

Dominic Calvert-Lewinin tekmeliği çok konuşuldu Nokia 3310...

Dominic Calvert-Lewinin tekmeliği çok konuşuldu Nokia 3310...

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