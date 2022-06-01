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Dominic Calvert-Lewin için Arsenal ve Newcastle devrede - Transfer Haberleri

#Transfer#Premier Lig#Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin için Arsenal ve Newcastle devrede - Transfer Haberleri

İngiltere Premier Lig’de gelecek sezonun için transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal ve Newcastle United, Dominic Calvert-Lewin transferinde karşı karşıya geldi. Ayrıca Manchester United da İngiliz golcünün durumunu yakından takip ediyor.

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İngiltere’de yeni sezon öncesinde kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

Arsenal, Newcastle United ve Manchester United’ın hedefindeki isim ise Everton’ın İngiliz forveti Dominic Calvert-Lewin.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 18 maçta görev alabilen Calvert-Lewin, bu maçlarda 5 gol attı. 25 yaşındaki golcü oyuncu, Premier Lig’in 37’nci haftasında takımının Crystal Palace’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydetti. Everton o golle kümede kalmayı garantiledi. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton’ın oyuncu için istediği bonservis bedelini ödemeyen en yakın takım Newcastle United.

Geçtiğimiz sezonu 11’inci sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Eddie Howe, ön alana Calvert-Levin gibi hareketli bir isim istiyor.

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Daha önceki sezonlarda gol sayılarında çift haneleri yakalama başarısı gösteren Lewin için Everton’ın iyi bonservis bedeli isteyeceği, bu bedeli de Newcastle United’ın karşılayabileceği ifade edildi.

FFP (FİNANSAL FAIR-PLAY) DETAYI

Öte yandan son 2 yılda 250 milyon Sterlin zarar eden Everton’ın finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacağı, bunun için de iyi bir gelir elde edilmesi halinde Calvert-Lewin’in gidişine onay vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Arsenal ve Manchester United’da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Arsenal’in Lacazette ile yollarını ayırması halinde Gabriel Jesus ya da Calvert-Lewin’i kadrosuna katmak için hamle yapması bekleniyor.

Manchester United’ın da İngiliz golcü için teklif yapabileceğine İngiliz basınında yer verildi.

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#Transfer#Premier Lig#Calvert-Lewin

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