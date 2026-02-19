×
Domenico Tedesco’dan yenilgi sonrası itiraf: '5-0 bile olabilirdi'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 22:58

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 bile olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı.

SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK

Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük.

NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORDUK

Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil.

#Fenerbahçe#Tedesco#Avrupa Ligi

