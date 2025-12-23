Domenico Tedesco'dan transfer açıklaması: 'İsim belirtmem, profili söylerim!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"KABUL ETMELİYİZ"

"Cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları. Kabul edip yolumuza devam etmeliyiz."

"PARAYLA ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL"

"Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak. Taraftarımıza, destekleri için teşekkür ediyorum. Evimizde çok maç kazandık ve onlar sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlar. Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu kelimelerle anlatılacak, parayla alınacak bir şey değil bu."

TRANSFER

"Transferler hakkında konuşmayacağım. Çünkü bu akşam derbi oynadık, maçı konuşmayı tercih ederim. Transfer dönemleri benim için streslidir. Takım gazeteleri okuyor, dedikodular var. Bunu okuyan oyuncular, böyle haberler gördüklerinde mutlu olmazlar. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var ama kulübün takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzdeki maçı 6 Ocak'ta oynayacağız. Nefes alacak vakit yok. Ocak transfer dönemi karışıktır. Transfer pazarında hangi oyuncular uygundur bilemezsiniz. Kafamda belli fikirler var. Bu fikirleri gerek yönetimimizle gerek başkanımızla gerek sportif direktörle konuşuyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu istiyorum diye isim belirtmem, profil söylerim. Sezon ortası transfer dönemi benim için reaksiyon, yaz transfer dönemi aktiftir."

"HİÇBİR BAHENEMİZ YOK"

"Bugün kaybettik ama son 3 ayı değerlendirecek olursak, takım harika iş çıkardı. Çok iyi maçlar oynadık, çok iyi sonuçlar aldık. Zor anlar da yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönettik. 9 tane potansiyel ilk 11 oyuncumuz eksikti. Beşiktaş'ta El Bilal Toure yoktu, üst seviye oyuncu. Futbol böyle oyun, bahane aramam. Sahaya çıkan takım, profesyonel bir takım sonuçta. Hem Oğuz hem Sebastian'ı saydınız, çok iyi antrenman yaptılar. Hangi maçta oyuna sokarsak sokalım bize katkı sağladılar. Hiçbir bahanemiz yok. İlk yarıda iyi oynadık aslında. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşu organizasyonunda sıkıntı yaşadık, uzun topları kaybettik. 1-0'ı buldukları gol, bunun devamında geldi. Bence Tarık da ikinci yarıda 2-3 pozisyon kurtardı, rakibimiz golü daha da erken bulabilirdi. Sonuç canımızı yakıyor, üzücü, çünkü kaybetmemeyi hak etmemiştik. Kazanamadık ama kazanabilirdik."

"BİRAZCIK NEFES ALACAĞIZ"

"Sezonun ilk yarısı çok pozitifti. Birazcık nefes alacağız ve sonra işe devam edeceğiz."