Domenico Tedesco'dan santrafor yanıtı: 'Endişem yok, biz yapacağız!'

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, HT Spor canlı yayınına katıldı. Takımının durumuna ve gündeme dair sorulara yanıt veren İtalyan çalıştırıcı, santrafor mevkisi için dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"KENDİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum."

ZEKİ MURAT GÖLE

"Zeki Murat Göle hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu söyledim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri."

TÜRK FUTBOLU

"Göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti, bunun önemini küçümsemiş olabilirim. Kasımpaşa maçının devre arasında oyuncular bir şeyle meşguldü ve bunu anlamamıştım. Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığımız her takım. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor."

"GELDİĞİMDE HER ŞEY KÖTÜ DEĞİLDİ"

"Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak geldiğimde her şey kötü değildi. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde. İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var. İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim başkan, sportif direktör. Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil."

SANTRAFOR

“Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım.

Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."

"TARAFTARIN ENERJİSİNİ HİSSEDİYORUM"

"Taraftarlar her şey hakkında konuşabilir. Bu işin motoru onlar. Benim işim daha karmaşık. Takım için dengeyi bulmalıyım. İnsani olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Onların enerjilerini her gün hissediyorum. Dışarıdan bakınca tek öneri sunabilirsiniz ama takım için en iyisi neyse onu seçmeliyiz. Ben her zaman dengeyi bulmalıyım."

"GÜNÜN SONUNDA ÖNEMLİ OLAN F.BAHÇE"

"Dürüstçe benim kişisel istatistiklerimi çok önemsemiyorum. Günün sonunda önemli olan Fenerbahçe. Ben kulüp için çalışıyorum. Ben oyuncularım için çalışıyorum. Ben başkan için çalışıyorum, yönetim için çalışıyorum. Ve taraftarlar için çalışıyorum. En önemli şey. Sadece benim kişisel istatistiklerim için değil."

"İSİMLERE GÖRE DEĞİŞMİYORUM"

"Kendimi isimlere göre değiştirmiyorum. Benim bir futbol fikrim var, herkese karşı şeffafım. Benim kendi futbol fikrim var, hocalık fikrim var. İnsan olarak kendi özelliklerim var. Hep şeffafım takıma, teknik ekibe, herkese. Dolayısıyla bu beni değiştirmiyor. Karşımdaki oyuncu profili veya ismi bazı durumlarda tabii ki de yardımcı oluyor. Söylediğiniz bazı isimleri sizde. Özel durumları bilebiliyorlar, baskı altında nasıl performans gerektirmesi gerektiğini biliyorlar. Yüksek bir profesyonellik seviyeleri var. Dolayısıyla her antrenmanda bu yüksek seviyeyi, yüksek kaliteyi, enerjiyi görebiliyoruz ki bu da önemli.

