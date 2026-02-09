×
Domenico Tedesco'dan maç sonu Kante ve Trabzonspor yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.

TEK GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ŞANSLIYIZ

İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.

TRABZONSPOR MAÇI YORUMU

Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.

