Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve derbi açıklaması: Önemini biliyorum

Süper Lig'de zirveyi puan geriden takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, gündemdeki konular hakkında TRT Spor'a konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık.

SADETTİN SARAN BENİ ÇOK DESTEKLİYOR

Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için önemli.

DURUM İÇ AÇICI DEĞİLDİ

Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal. Fenerbahçe oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN AÇIKLAMASI

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil.

HİÇBİR ZAMAN DEMEDİM

Hiçbir zaman fiziksel olarak kötüyüz demedim. Eğer bunu söyleseydim eski teknik direktör ve ekibinin yaptıklarına saygısızlık etmiş olurdum.

DERBİ YORUMU

Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal bir maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'le aynı hedeflere sahibiz. İyi oynuyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Geçiş sürecinde olduğumuz için Zagreb maçında sıkıntılar yaşadık. Zor bir fikstürümüz var ama maç maç bakacağız.

