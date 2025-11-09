×
Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu: 'Çok mutluyum, güzel bir gece oldu'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 22:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum.

GÜZEL BİR GECE OLDU

Yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu.

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Türkiçe röportaj çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum.

