Domenico Tedesco'dan galibiyet sonrası 'öz güven' vurgusu: 'Takım için çok önemli'

Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük.

MOMENTUMU DEVAM ETTİRMEK ÖNEMLİ

Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz.

TAKIMIN ESNEK OLMASI GÜZEL

Takım adım adım giderek üzerine koydu. Şu andaki sistem için hazır ki bizim bir tane sistemimiz yok. Takımın bu anlamda esnek olması güzel bir şey.

TALISCA YORUMU

Bir kelimeyle anlatmak zor. O bir golcü. Harika bir sol ayağı var, çok çalışkan. 8 numara, 9 numara, 10 numara, sağ kanat... O, takımın ihtiyaçlarına her zaman müsait. Tam bir takım oyuncusu. Çok pozitif ve saygılı bir futbolcu. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için mutluyum.