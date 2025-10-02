Domenico Tedesco'dan galibiyet sonrası mesaj: 'Güven!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

İSTİKRARI GELİŞTİRMEK GEREKİYOR

Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

Haberin Devamı

GÜVEN, GÜVEN, GÜVEN!

Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!

HERKES YARDIM ETTİ

Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Dün Marco Asensio antrenmanda yoktu, gripti, ateşi yoktu ve oynatma kararı aldık. Ancak 60'da çıkardık, çünkü pili bitmişti. Oynayan herkes takıma yardım etti