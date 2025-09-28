Domenico Tedesco'dan galibiyet sonrası Gökhan Gönül açıklaması!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik.

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Benden kendisi hakkında kötü söz duyamazsınız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak.

BİRİNİ İSTEMEYECEĞİZ

Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi.