Domenico Tedesco'dan galibiyet sonrası derbi yanıtı: 'Aklım Ferençvaros maçında'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 22:31

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları;

Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim.

KALİTEMİZİN ÜRÜNÜ

Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum.

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında.

