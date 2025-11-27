Domenico Tedesco'dan Ferencvaros maçı sonrası derbi yorumu: 'Bahaneye yer yok!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim.

DERBİYE HAZIR ÇIKACAĞIZ

Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız. 1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız.

BİZİ YENMEK KOLAY DEĞİL

Eksikler takımı etkiliyor ama bunu çok iyi telafi ettik. Bizler bahane sunmuyoruz. Ben bahaneleri konuşmam. Bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortadadır, bir şey söylemeye gerek yoktur. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz, aynı şekilde tüm oyuncular aynı. Ben ve ekibim, elimizdeki oyunculardan en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. İyi reaksiyon verdik. Edson stopere, Semedo 6'ya geçti. Aynı şekilde devam ettiler. Takım için güzel bir enerji var. Zaman zaman acı da çekeceğiz. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Takımımın performansından mutluyum.

EN NESYRI AÇIKLAMASI

En-Nesyri'yi performansından dolayı değil kaçırdığı gol nedeniyle yuhladılar bence. Bu bir duygu oyunu. Son maçta oynamamıştı, çünkü milli takımda oynamıştı. Bugünkü maça iyi ritimle çıkmasını istedik. Son maçlarda iyi oynadı. Oyun içi temposu da iyiydi. Elimizdeki forvetler için temposu en yüksek oyuncu En-Nesyri. Baskısı ve arkaya koşuları çok iyi yaptı. Talisca sahte 9, Jhon Duran daha çok hedef oyuncu, En-Nesyri ise daha çok koşucu bir forvet. Üç forvetimiz de farklı özelliklere sahip. En-Nesyri'nin performansından mutluyum. Böyle devam edecek.

GALİBİYETE YAKIN TARAFTIK

Bugün pozitif bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımım her zaman maç planımıza sadık kaldı. Asla yapımızı, enerjimizi ve inancımızı kaybetmedik. Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik. Bu pozitif bir durum.