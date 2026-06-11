Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı: 'Galatasaray kazanınca gerginlik oluşuyor!'

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Fenerbahçe'de geçirdiği sezonun ardından ayrılmasıyla Serie A temsilcisi Bologna ile anlaşan Domenico Tedesco için basın toplantısı düzenlendi.

Genç teknik adam, basın toplantısında İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtlarken Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

Bir gazeteci Tedesco'ya "Fenerbahçe döneminizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluk hasreti çeken bir kulüpte, yoğun baskı ve beklenti altında çalışmak kariyerinizde nasıl bir iz bıraktı?" sorusunu uzattı. Tedesco ise bu soruya uzun bir yanıt verirken duygulandığı görüldü.

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İşte Tedesco'nun sözleri;

"ŞAMPİYONLUĞA AÇ BİR KULÜP"

Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste 5 maç kazansanız bile 6. maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor.

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"GALATASARAY TÜM MAÇLARINI KAZANIYOR"

Örneğin Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum.

"HARİKA BİR KULÜP"

Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir.