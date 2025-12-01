Domenico Tedesco'dan derbi sonrası itiraf: 'Şakasına bir takım değil'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Şakasına bir takıma karşı değil. Onların da bu süreçte oyunu kontrol ettiğini düşünmüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bazen oyunu kontrol edersiniz, bazen edemezsiniz

UZUN TOPLARI SAVUNMASINI İSTEDİK

Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik.

KONTROL ETTİK BENCE

Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence

ŞANSSIZ ŞEKİLDE GERİYE DÜŞTÜK

Sanchez'e giden bir topta Kerem ve Archie çarpıştı, Leroy Sane bireysel beceresi ve şanssız şekilde 1-0 geriye düştük. Geriye düşünce işiniz zor oluyor.

GALATASARAY BU MAÇLARA ALIŞIK

Galatasaray yüksek seviye maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra yatıp zaman geçirme hareketleri yapabiliyorlar. Bu tarz oyunu biliyorlar. İkinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum.