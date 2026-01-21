Domenico Tedesco'dan Aston Villa maçı öncesi iddialı açıklama: 'Şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tedesco'nun açıklamalarını canlı aktardık.

"KAZANAMAZSAK İLK 8 ŞANSIMIZ ZOR OLUR"

"Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. En üst seviyede olmak istiyorsanız bu tür maçları oynamaya alışmanız gerekiyor. Biz her zaman bu seviyede olmak istiyoruz.

Bir mağlubiyetimiz olmasına rağmen çok aşağılardayız. Evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanırsak şansımız yüksek, kazanamazsak ilk 8 şansımız zor olur."

"BU TARZ MAÇLAR HER SABAH UYANMA SEBEBİMİZ"

"Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

"SADECE DUYGUYLA ŞANSINIZ OLMAZ"

"Bence, Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Saha içinde iyi yalnız olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız."

"CESUR OLMALIYIZ, SAKLANMAYA GEREK YOK"

"Aston Villa attığı gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Sadece Aston Villa değil, şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez.

Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz."

UEFA LİSTESİNE EKLENECEK OYUNCULAR

"Kolay bir durum değil bu, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Kurallar var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman, belli. Son tarihi beklemek önemli. Siz eğer değişiklikleri planlarsanız ve değişiklik olursa, bunu bilemezsiniz, transfer pazarı çılgındır, son gün bile birçok şey değişir. Konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz."

"TALISCA HARİKA BİR İNSAN VE ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL"

"Talisca, çok önemli bir futbolcu. Her şeyden önce çok iyi bir insan, iyi bir profesyonel. Noel'de kısa bir izin imkanı oldu. Onun gittiği otelde bir arkadaşım vardı, beni arayıp 'Sabah 9'da fitness'a gidiyor, akşam üstü yine gidiyorum, yine orada' dedi. Sahada her şeyini vermek kolaydır, ışıklar olmadığında da her şeyini vermek çok önemlidir. Ben Talisca'ya yüzde 100 güveniyorum. Bu tarz bir oyuncuyu bulmak çok zor. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz."

SU ŞİŞELERİYLE VERİLEN TAKTİK SONRASI GELEN GOL

"Alanya'daki 3. gol benim sayemde değil; Asensio, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco 3. bölgede hemen pasını verdi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok."

