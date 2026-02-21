×
Spor Haberleri

Domenico Tedesco'dan 2 büyük hata!

Güncelleme Tarihi:

#Tedesco#Fenerbahçe#Avrupa Ligi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

Otoriteler, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a 3-0 kaybettiği maçın faturasını İtalyan hocaya kesti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-off ilk maçında Nottingham Forest’a 3-0 yenilmesi sonrası eleştiri okları teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevrildi.

Otoriteler, geçtiğimiz cumartesi Trabzon deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyette büyük pay sahibi olan İsmail’in yedek oturtulması ve yeni transfer Cherif’in ilk 11’de oynatılmasının yenilgide büyük rol oynadığı görüşünde birleşti.

Tedesco’nun, 591 milyon Euro’luk kadro değeriyle Avrupa Ligi’nin en pahalı takımı olan ve 65 milyon Euro’luk Morgan Gibbs-White, 60 milyon Euro’luk Elliot Anderson gibi dünya çapında yıldızlara sahip Forest’ı yeterince ciddiye almadığı ifade edildi.

