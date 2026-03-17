Domenico Tedesco: 'Zorlu iki gündü, takım savaşıyor'

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum.

TAKIM SAVAŞIYOR

Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor.

ARKAYA KOŞULAR ANA PLANIMIZ

Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız.

BEN DAHA YENİ BAŞLIYORUM

Ben daha yeni başlıyorum. Geleli 6 ay oldu. Kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Takımla yaz dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Yaz transfer dönemini burada takımımla geçirmek benim için bir rüya gibi olur. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Aynaya bakmanız her zaman önemlidir. Ben de bunu yapıyorum. Dediğim gibi puan kaybettikten sonra kendi içimizde oturup durum değerlendirmesi yapmamız çok normal.