HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Domenico Tedesco: 'Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 22:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor.

BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!

MAÇI KAZANIRDIK

Değişiklik yaptıktan sonra takımın enerjisi yükseldi. Yaptığımız değişiklikler negatiften ziyade pozitif bir etki oldu. Eğer ortayı engelleyebilmiş olsak, maçı kazanırdık.

