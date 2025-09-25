Domenico Tedesco: 'Sonuca bakmıyoruz, ileri adım attık!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik. Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu.

"ONLARLA İLGİSİ YOK"

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?"

Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok.

"SADECE SONUCA BAKMIYORUZ"

Öncelikle nereden geldiğimize bakmak gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Mağlup olmak canımızı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz. Birçok konuda bir ileri adım attık. Bugün geçmiş maçlara göre topu daha fazla tuttuk, çok kontratak yemedik, daha az top kaybı yaptık, baskı şiddeti de iyiydik. Hem Marco hem Nelson çok iyi top tutmamızı sağladılar. Bugün problem farklıydı, golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. 3. goldeki şutları engellemeliyiz. Bu benim için temel unsur. İkili mücadeleleri ve ikinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama yeterli değil. Çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz, ikinci topları kazanamıyoruz. Benim için sorun bu."

