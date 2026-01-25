Domenico Tedesco: 'Sezon hala çok uzun'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları;

Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor.

SEZON ÇOK UZUN

Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık.

ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR

Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor.

