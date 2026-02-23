×
Domenico Tedesco: 'Önümüze bakacağız, bu gece yazık oldu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık.

ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR

İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız.

