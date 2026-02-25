Domenico Tedesco, Nottingham Forest öncesi açıkladı! 'İmza attığımda bilseydim kabul ederim'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolculardan Levent Mercan, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacakları play-off turu rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"HENÜZ ELENDİK DİYE DÜŞÜNMÜYORUM"

"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız."

"Yarın Fenerbahçe'nin defansında kimler oynayacak?"



"Henüz bilmiyorum. Hala zamanımız var. Bazı opsiyonlarımız mevcut. Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."

"SAKATLIKLAR KÖTÜ AMA BENİM İŞİM ÇÖZÜM BULMAK"

"Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak.

Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."



"OYUNU KAZANMAK İÇİN EN İYİ İHTİMALİ VEREN TAKIMI SEÇİYORUM HEP"

"Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

"Çağrı Balta ile ilgili ilk izlenimim pozitif"

"Onun burada olmasından dolayı memnunuz. Zor bir süreçti sanırım. Ben dahil değildim. Büyük bir yetenek. Bana sordular, "A takıma katkı verebilir mi?" diye. Onunla konuştum, ilk izlenimim pozitifti."

Levent Mercan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"ATTIĞIMIZ GOLLE 3 PUANI BEKLİYORDUK"



"Kasımpaşa maçı hepimiz için çok zordu. İkinci yarı çok iyi oynadık. Attığımız golle 3 puanı bekliyorduk ama futbolda böyle şeyler oluyor. Tüm takım çok üzgündü. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Daha çok erken."

"FARKLI BÖLGEDE OYNAMAM GEREKİRSE HAZIRIM"

"Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynaman lazım. Farklı bölgede oynamam gerekirse hazırım. Sol bek en rahat ettiğim pozisyon ama fark etmiyor. Böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamalı."

"BİZİM DE HEDEFİMİZ VAR"

"Zor bir maç olacak. Boşuna oraya gitmek istemiyoruz. Bizim de hedefimiz var. Kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla oradan döneriz."



"SAKATLIKLARDAN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜZ AMA BU BİZİ ETKİLEMEYECEK"

"Biz kenetlenmiş durumdayız. Bu avantajımız. Sakatlıklardan dolayı üzüntülüyüz ama bu bizi etkilemeyecek. Her oyuncu en iyi performansını göstermek istiyor. Ben de kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra döndüm ama çok şükür iyiyim. İnşallah ben de en iyi şekilde performans gösteririm."