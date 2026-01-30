×
Domenico Tedesco: 'Kötü bir maç çıkardık, hatalar yaptık'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 01:45

UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları;

Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.

KOLAY OLMADI

Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz.

YİĞİT EFE YORUMU

Ona biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum.

ÇOK YAVAŞ OYNADIK

Çok yavaş oynadık, çok top kaybettik. Rakip, bizi geride bekleme isteğiyle başladı. Oyunu kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İlk yarıda çok top kaybı ve rakibe kontratak şansı verdik. İkinci yarıda da bu devam etti. Attığımız paslar ne ve keskin değildi. Bütün bu saydıklarımı düşününce, 1-1'i normal buluyorum. Rakibin de gol atacak pozisyonları oldu.

