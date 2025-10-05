Domenico Tedesco: 'Kaybetmeyi hak ettik bugün'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık.

PUANDAN DOLAYI MUTLU OLMALIYIZ

Savaşmadık. İkili mücadeleleri kazanamadık, ikinci topları kazanamadık... Dolayısıyla bu almış olduğumuz puandan dolayı aslında çok mutlu olmalıyız.

KAYBETMEYİ HAK ETTİK

Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz.

Haberin Devamı