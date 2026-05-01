Tedesco Türkiye'den ayrıldı! Havalimanında duygusal anlar

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 11:11

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrılarak Almanya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.

