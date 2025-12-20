Domenico Tedesco: 'Her maç zor, uzun bir yol var'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü.

HER MAÇ ZOR

İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız.

ÖNEMLİ GOLLER ATIYOR

Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller atıyor. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir. Bugün de 1-0'ı bulana kadar performansımızı üst seviyeye çıkarmıştık. Talisca da üst seviye bir golcü. Bazı maçlarda asist de yaptı. Gösterdiği performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum.

