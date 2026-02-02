×
Domenico Tedesco: 'Golden sonra doğru yolu bulduk'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 22:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık.

DOĞRU YOLU BULDUK

Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk.

ÇOK FAZLA ENERJİ HARCIYORUZ

Daha cesur oynayabilirdik. Devrede de bunu konuştuk. Özellikle kendi kalemiz önünde zeminden dolayı oynamanın kolay olmadığını söyledi oyuncular. Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağı ve tazelik için rotasyon yapacağız.

