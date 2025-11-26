Domenico Tedesco Ferencvaros maçındaki sürprizi açıkladı: 'Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak'

Haberin Devamı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ve sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ferençvaroş mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK SANİYEDEN İTİBAREN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Çok güçlü bir takıma karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Tedesco, "Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferençvaroş şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"EKSİKLER PROBLEM DEĞİL, BİZ HAZIRIZ"

Tüm oyuncularına güvendiğini ve hazır olduklarını belirten belirten Tedesco, "Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncular eşit, tüm oyuncular aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız." şeklinde konuştu.

"EKSİKLER OYUNUN BİR PARÇASI"

Cezaların ve eksiklerin futbolun bir parçası olduğunu söyleyen Tedesco, "Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda senle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benle tatile gitmiyorsa olmaz." dedi.

YİĞİT EFE SÜRPRİZİ

Yarınki maçta Skriniar'ın yanında 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco, "Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTEDİĞİM İÇİN ÜLKEME GERİ DÖNDÜM"

Pazartesi günü Galatasaray'la oynayacakları derbiyi henüz düşünmediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim." ifadelerini kullandı.

"FERENCVAROS ÇOK İYİ TAKIM"

Ferençvaroş'un çok iyi bir takım olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, "Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BEN BİR GOLCÜ DEĞİLİM!"

Hedeflerinin olduğunu ancak bunların arasında Avrupa Ligi'nde gol krallığı olmadığını söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Ben bir golcü değilim. Takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli." dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT: "KONUŞULANLAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Top kaybı istatistiklerinin sosyal medyada çok konuşulduğunun sorulması üzerine Kerem Aktürkoğlu, "Açık konuşacağım, beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen kaşı var, gözü var dersin bulursun. Konuşulanlar önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak asist yapmak ister, gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım." yanıtını verdi.

