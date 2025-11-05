Domenico Tedesco: 'Fenerbahçe'den önce bilmiyordum!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzeň ile karşı karşıya gelecek. 3'te 3 için sahaya çıkan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz, zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi ve 5’te 5 yaptılar. Roma’ya karşı iyi bir maç çıkardılar. Yarın kendi evlerinde oynayacakları için zor olacak ama tek bir odağımız var kazanmak. 3 puanı almak istiyoruz ve bunun için her şeyi vereceğiz."

"BİZİM İÇİN LÜKS PROBLEMLER"

"Talisca formda, Beşiktaş maçında iyi performans sergiledi. Son maçlarda goller atmıştı. Nesyri de Beşiktaş ve Antep maçlarında iyi bir performans sergiledi. Kimin oynayacağı, bunlar bizim için lüks problemler."

"BELLİ BİR 11'İMİZ VAR"

"Artık belli bir 11’imiz var. Her takımın istikrarlı yapısı olması gerekiyor. 5-6-7 oyuncunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Sarı kart cezalıları oluyor. Taze ayaklar sahaya sürüyorsunuz, değişiklikler de gerekiyor. Uzun bir seyahat yaşadık. Taze kan diyeceğimiz oyuncular olması gerekiyor. Sadece bir 11’imiz var gibi değil, çok fazla iyi oyuncumuz var elimizde. En önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Bu nedenle bu durumla baş edeceğiz."

"FENERBAHÇE'DEN ÖNCE BİLMİYORDUM"

"Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."

