Domenico Tedesco: 'Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 22:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKMALIYIZ

İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor.

SEÇİM, KONSANTRASYONU BOZDU MU?

Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık.

