Domenico Tedesco: 'Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine karşın turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı.

TARIK ÇETİN'E ÖVGÜ

Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var.

ÖNMELİ OLAN OFANSİF MANTALİTE

Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!

OOSTERWOLDE, ANTALYA'DA OLACAK

Jayden Oosterwolde, Antalya maçında olacak. Mert, Fred ve Musaba da Antalya'da olacak! 4'lü oynayabiliriz, 3'lü oynayabiliriz. 3'lü defansif diyorlar ama gerçek öyle değil. Bu sizin yorumunuz ve sahaya nasıl yansıttığınızla alakalı. Bugün kanat beklerimiz çok ofansif oyunculardı. Bu oyuncularla oynarsanız tamamen ofansif oluyorsunuz, bu akşam olduğu gibi.

BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE ELENDİK

Soyunma odasındaki atmosfer çok iyiydi maçtan sonra. Cesur bir oyun oynadık. Turu Kadıköy'de kaybetmiştik. Teknik direktörleri yeni gelmişti ve normalin üstünde performans sergilediler. Biz de normalin altında kaldık. Tüm bunları düşününce ilk maç 3-0 bitti. Bugün olgun oynadık, pozisyonlar ürettik. 2'inci golü daha erken bulabilirdik, ilk yarıda atabilirdik. İçinde bulunduğumuz durum bu, kabul etmeliyiz. Elendik ama başımız dik şekilde elendik.

