×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ayrılığı sonrası ilk kez konuştu! 'Sözleşme uzatılmasını konuşuyorduk...'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 14:55

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, veda sonrası ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya konuştu.

TEDESCO AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Derbi yenilgisiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörü Tedesco'yu görevden aldı. Alman teknik adam ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

'SÖZLEŞME UZATILMASINI GÖRÜŞÜYORDUK!'

Tedesco, “Kısa süre önce sözleşmemizin erken uzatılmasını görüşüyorduk. Şimdi ise, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetin ardından yollarımız ayrılıyor. Bu futbolun ne kadar hızlı bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

'HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI OLUŞTURMAKTI'

Takımla gelecek planlarının olduğundan bahseden 40 yaşındaki teknik adam, “Başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşlere, belki de geçmişte alışılmış olandan biraz farklı bir yaklaşım sergilemek istedik.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
EYLÜL AYINDA MOURINHO YERİNE GELMİŞTİ

Tedesco, geçen Eylül ayında beşinci maç haftasında José Mourinho'nun yerine Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü devralmıştı. Bundan önce, Şubat 2023'ten Ocak 2025'e kadar Belçika milli takımının başında bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!