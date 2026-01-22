×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Domenico Tedesco: 'Cesur oynadık, kafamızı kaldırmalıyız'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Aston Villa
Domenico Tedesco: Cesur oynadık, kafamızı kaldırmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 23:09

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an: Gol iptal edildiFenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an: Gol iptal edildi!Haberi görüntüle

TOPA DOKUNAMADILAR

Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var.

Haberin Devamı

KEREM İÇİN DE İYİ OLURDU

Sonuçtan dolayı üzgünüm, gol atamadığımız için üzgünüm. Aslında Kerem o pozisyonda golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu.

TALISCA AÇIKLAMASI

Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tedesco#Aston Villa

BAKMADAN GEÇME!