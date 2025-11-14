Domenico Tedesco: 'Bahane aramam, problemi kendimde ararım'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalardaki yükselişlerinin sadece bir kişinin değil ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

Dün Samandıra’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tedesco, “Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra’da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara ‘Sakin olun, işinize odaklanın’ dedim. Onlar da bunu çok iyi bir şekilde yaptı” dedi. 40 yaşında olmasına karşın teknik direktörlükte 10 yılı geride bıraktığını ve bu sürede çok şey öğrendiğini belirten Tedesco, “Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır. Problemi hep kendimde ararım” ifadelerini kullandı.

FORVETTE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK

Takımda santrfor eksikliği olmadığını savunan Tedesco, “Youssef En-Nesyri makina gibi baskı yapıyor. Bunun yanında 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfordu. Jhon Duran da bunu yapıyor” dedi.

Sakatlıktan yeni kurtulan Duran’ın milli aranın ardından daha fazla süre bulacağını söyleyen Tedesco, kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun bulunmadığını ifade etti. Tedesco, Archie Brown’da bir gerileme olmadığını, sadece defansta daha çok görev üstlendiği için eskisi kadar skor üretemediğini belirtti.

ŞİMDİDEN DERBİYİ KONUŞMAYALIM

Türk hakemlerin çok kibar ve saygılı olduğunu ifade eden Tedesco, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Ancak bizim Galatasaray derbisinden önce önümüzde Rizespor ve Ferencvaros ile çok önemli maçlarımız var. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Eğer derbiyi konuşursak, ondan önceki maçlara olan odağımızı düşürürüz.” Tedesco, eski başkan Ali Koç tarafından göreve getirilmiş olmasına karşın yeni başkan Sadettin Saran ile çalışmaktan büyük keyif aldığını da belirtip, “Dinamo Zagreb maçından sonra kendisine, ‘Beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın’ dedim. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var” diye konuştu.

DEVİN ÖZEK: BENİ ÇAYCI, EMLAKÇI YAPTILAR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın çok iyi performans sergilediğini belirterek, “Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Ben Leverkusen’de iken sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar!” dedi.