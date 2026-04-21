×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Domenico Tedesco: 'Ayağa kalkmak için bir fırsat!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 20:22

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'un konuğu olacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. 

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"AYAĞA KALKMAK İÇİN BİR FIRSAT"

Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız. Bu maç, yarı final ve ayağa kalkmak için bir fırsat. Son maç, bizim için kolay değildi. Bu maça hazırlanmak için elimizden geleni yaptık.

"GEÇMİŞE BAKMAMAK GEREKİYOR"

Modumuz üzgündü, hayal kırıklığı yaşıyorduk. Bu olmasaydı, yanlış mantalite olurdu. O maçı tekrar izlerdim. Çok çok iyi oynadık, pek çok açıdan iyi işler yaptık. Rakibimiz de kolay değildi. Oyuncularıma 'Zor sezon oldu, hem saha içinde hem saha dışında çok şey yaşadık. 2-3 defa bunların üstesinden geldik. Tekrar yaparız.' dedim. Saha dışına odaklanmamak, geçmişe bakmamak gerekiyor. Rizespor maçı artık geçmişte kaldı. Geleceği değiştirme imkanımız var. Gelecekteki şeylerden biri de bu kupa maçı ve gelecekteki lig maçları...

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!