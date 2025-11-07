Domenico Tedesco: 'Avrupa Ligi'nde hedefimiz ilk 8'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık.

GENİŞ BİR KADROMUZ VAR

Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

PENALTI POZİSYONU YORUMU

Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, hakem vermediyse penaltı değildir.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN OYNAMADI?

Kerem Aktürkoğlu yorgundu, bu yüzden oynatmadım. Şimdiden 20 maç oynadı, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da sürekli oynuyor. Yorgun olduğunu düşündüm. Beşiktaş maçında yapmayacağı top kayıplarını yaptı, bence yorgundu. Hep aynı oyuncularla oynayacaksak, 8 futbolcumuzu satmamız lazım

HEDEF İLK 8

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz ilk 8 ama bu zor mu bilmiyorum. Hesap yapmıyorum, maç maç, bakıyoruz. Ferencvaros'u kazanırsak şansımız artacak.