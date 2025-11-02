×
Domenico Tedesco: '7 kişi bile kalsalar zordur, her gol önemliydi'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 22:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Maç içerisinde iyiydik, 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Yaptığımız iki bireysel hatadan gol yedik. Beşiktaş da iyi bir takım olarak bunları değerlendirdi. Böylesine bir maçta 2-0’dan geri gelmek kolay değildi, oyuncularımı tebrik ediyorum.

7 KİŞİ BİLE OLSA ZOR

Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum.

FENERBAHÇE'YE ODAKLANIYORUM

Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum.

HER GOL ÖNEMLİYDİ

Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi.

