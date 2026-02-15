Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilke imzasını attı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ilk 19 maçında yenilmeyerek kulüp tarihinde 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

İtalyan teknik adam sarı lacivertli kulüpte göreve başladıktan sonra 19 lig maçını Trabzon’a karşı oynadı. Fenerbahçe 19 maçlık bu seride yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor deplasmanında 13. kez kazanan Tedesco’lu Fenerbahçe 6 kez de beraberlik aldı.

Fenerbahçe tarihinde göreve başladıktan sonra ilk 19 maçında yenilgi yüzü görmeyen tek çalıştırıcı Oscar Hold’du. Hold’un yönetimindeki sarı lacivertli takım Ekim 1964-Şubat 1965’te 19 karşılaşmada kaybetmemişti.

Kanarya bu sezon deplasmanda kaybetmeyen tek takım olurken, 12 dış saha maçının 10’unda takımın başında Tedesco yer aldı. F.Bahçe Tedesco ile 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

