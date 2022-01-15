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Domenec Torrent’in Galatasaray’ı eskisinden farklı olacak

#Galatasaray#Domenec Torrent#Burak Elmas
Domenec Torrent’in Galatasaray’ı eskisinden farklı olacak
Ali Naci Küçük

Cimbom’un yeni hocasının oluşturmak istediği yapı şekillenmeye başladı. Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu rakibe kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran 59 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmak istiyor.

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Galatasaray’da takımla 4. antrenmanına dün çıkan yeni teknik direktör Domenec Torrent, oynatmak istediği futbolun ipuçlarırı vermeye başladı. Oyuna hükmeden bir Galatasaray takımı oluşturmak isteyen Torrent, Florya’da özellikle reaksiyon çalışmaları yaptırıyor.

YENi SiSTEMi DENEDi

Pas oyununu başarı ile uygulayan ve topu kaptırınca hızlı baskı ile direkt rakibin karşılanması üzerinde duran 59 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray’ı 4-3-3 sistemi ile oynatmayı planlıyor.

İspanyol teknik adam hedefindeki saha dizilişini taktik idmanlarında sık sık denedi. Özellikle geçiş oyunları üzerinde duran Torrent’in takımda zayıf nokta olarak gördüğü topu kaybettiği zaman rakibi nerede, nasıl karşılayacakları ile ilgili oyunculara özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.

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Galatasaray’ın kolay gol yediği düşüncesinde olan Torrent, savunmada neler yapılması gerektiğini oyuncularına detaylı şekilde anlatıyor.

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