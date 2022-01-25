Domenec Torrent’i Galatasaray'a getiren Işıtan Gün ortada yok! İstifa etmesi bekleniyor

G.Saray’da Domenec Torrent’in göreve getirilmesinde perde arkasındaki isim Işıtan Gün’dü.
Gün, İspanya’ya gidip Torrent ile görüşüp bu transferi gerçekleştirmişti.
Futboldaki yeni yapılanmada rol alan Işıtan Gün, sosyal medyada tepki çeken paylaşımları ve başkan Burak Elmas’ın da istifasını istemesi üzerine Türkiye’den ayrıldı. Işıtan Gün, 1 haftayı aşkın süredir Hollanda’da! Torrent, Galatasaray projesini sunan Işıtan Gün’ü Florya’da göremedi!
Hatay deplasmanında Işıtan Gün dışında yönetimin büyük çoğunluğu vardı. Zoom üzerinden Domenec Torrent ile görüşen Işıtan Gün’ün artık futboldaki görevlerine son verilecek.
Paylaşımlarının ardından açıklamaları ile büyük tepki toplayan Işıtan Gün’ün, futboldaki görevlerinden alınması ile birlikte yönetim kısa süre içerisinde istifa etmesini bekliyor.